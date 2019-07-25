ليبيا – مجدداً أثار المتحدث السابق باسم القيادة العامة رائد محند الحجازي الجدل والسخرية في آن بحديثه مرة أخرى عن السحر والشعوذة والقشعريرة في مقر القيادة العامة للقوات المسلحة بالرجمة .

في ظهور جديد عبر قناة روسيا اليوم يبدوا أن معده قد تلقف حديث ضيفه الأسبوع الماضي عن ذات الموضوع عبر قناة ليبيا لكل الأحرار ، إستنكر الحجازي السخرية التي طالته بسبب هذه الأحاديث قائلاً بأن من سخروا منه يتصيدون في الماء العكر .

وفي هذه المرة قال الحجازي أن ساحراً وصفه بأنه يتحلى بما أسماها ” علامات 111 “ قد زار الرجمة وقام بسحر لصالح المشير خليفة حفتر مقابل 500 ألف دينار الأمر الذي أثار سخرية واضحة من مقدم الحلقة لم يستطع إخفائها .

وفي معرض حديث الحجازي أيضاً عن السحر توجه له مقدم الحلقة بسؤال عن ما إذا كان يعني ما يقول باتهامه للمشير حفتر باللجوء إلى السحرة والمشعوذين أم أنها مجرد مزحة فأجاب بأنه لا يمزح وبأن ما يقوله حقيقي .

وأضاف الحجازي أن السحر والسحرة موجودون وبأن آمر هيئة السيطرة والقضاء بالقيادة العامة لواء عون الفرجاني هو من كان يأتي بالسحرة لحماية القيادات العسكرية ولحماية حفتر ولتشكيل ما أسماها ” دوائر من الجن ” لكي تحميه هو وأبنائه أسوة بالعقيد معمر القذافي وذلك على حد زعمه .

ومن جديد عاد مقدم الحلقة للسؤال متعجباً حول ما إذا كان الحجازي قد شعر بتأثير بيولوجي نتيجة السحر والخاتم المسحور الذي يتحدث عنه ضيفه فأجاب متحدثاً من جديد عن القشعريرة التي كان يشعر بها نتيجة تأثره بالشعوذة في الخاتم المسحور .

المرصد – متابعات