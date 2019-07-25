قديروف: لن يساورني القلق بعد اليوم فلدي الآن حارس لا يوجد مثيل له في العالم!

قديروف: لن يساورني القلق بعد اليوم فلدي الآن حارس لا يوجد مثيل له في العالم!

الشيشان – ضم الرئيس الشيشاني رمضان قديروف الطفل، محمد إيمي غازييف، البالغ من العمر 6 سنوات إلى صفوف حرسه الخاص.

ونشر والدا الطفل مقطع فيديو في الإنترنت، قال فيه الطفل إنه يريد حماية الزعيم الشيشاني، وما أن شاهد قديروف التسجيل المصور حتى قرر تحقيق حلم الطفل، وكتب في حسابه على موقع “إنستغرام” قائلا: “منذ اليوم لا يوجد لدي أي داع للقلق، فقد ظهر لي حارس محترف، لا يوجد مثيل له في العالم”.

وتابع الرئيس الشيشاني مشيرا إلى أنه على الرغم من صغر سنه، لكن الطفل مليء “بالشجاعة والحزم والجرأة”، ومستعد ليصبح بطلا وراء الشخصية المفضلة لديه.

ومنح صندوق أحمد قديروف الطفل زيا رسميا كاملا، كما أهديت له لعبة على شكل بندقية، فيما أكد الرئيس الشيشاني أنه تم بالفعل تعيين مرشد للطفل، هو مدير شركة البث التلفزيوني والإذاعي “غروزني”، أحمد دودايف.

المصدر: نوفوستي