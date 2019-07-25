كوريا ج – رفضت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية، ادعاء اليابان تبعية جزر دوكدو لها، الأمر الذي يفاقم الخلاف بين الجارين الآسيويين الحليفين لأمريكا، ويزيد موضوعا جديدا لخلافاتهما المتفاقمة.

وأكدت الوزارة أن جزر دوكدو التي تقع في أقصى شرق كوريا الجنوبية، هي بوضوح أراض تابعة لكوريا الجنوبية تاريخيا وجغرافيا وقانونيا.

وشددت على أن الوزارة ستتخذ ردودا صارمة على أي محاولة خارجية للتسلل إلى جزر دوكدو.

وفي وقت سابق قالت اليابان إن روسيا وكوريا الجنوبية اخترقتا المجال الجوي الياباني، بالقرب من جزر دوكدو التي تسميها اليابان جزر تاكيشيما.

ويدور خلاف تاريخي بين كوريا الجنوبية واليابان التي ترفض الاعتذار والتعويض عن تشغيل الكوريين بالسخرة أثناء احتلالها لأراضيهم وتسخير نسائهم لمتعة الجيش الياباني في الحرب العالمية الثانية.

المصدر:”يونهاب”