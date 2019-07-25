وكتب المحامي ماتياس مورلا على تويتر في إشارة إلى العملية الناجحة التي خضعها لها مارادونا في الركبة اليمنى “كل شيء سار بشكل مثالي”.

وكان قائد ومدرب منتخب الأرجنتين السابق تخلى عن منصبه مدربا لفريق دورادوس دي سينالوا من الدرجة الثانية في المكسيك الشهر الماضي لظروف صحية، بعد تسعة أشهر فقط من تسلمه مهامه، فيما أعلن مورلا أنه يحتاج لإجراء عمليتين جراحيتين في الكتف والركبة.

وتسلم مارادونا (58 عاماً) تدريب الفريق المكسيكي الذي يخوض غمار الدرجة الثانية، في سبتمبر الماضي خلال الأسبوع الثامن من الدوري المحلي، حين كان الفريق يحتل المركز الثالث عشر من 15 في الترتيب.

وتمكن النجم الأرجنتيني السابق من قيادة فريقه إلى نهائي الدرجة الثانية مرتين في دوري الافتتاح والختام، لكنه خسر في المرتين أمام فريق أتلتيكو سان لويس، وفشل في العبور به إلى الدرجة الأولى.

وعانى النجم السابق لنابولي الإيطالي، الذي قاد منتخب بلاده للقبه الثاني في نهائيات كأس العالم(المكسيك 1986)، من مشكلات على الصعيدين الصحي والجسدي خلال الأعوام الماضية، أبرزها تعاطي الكوكايين والإدمان، لاسيما بعد ازدياد وزنه بشكل كبير.

وفي يناير، كشفت تقارير صافية أرجنتينية أن مارادونا أدخل المستشفى وخضع لعملية جراحية لمعالجة نزيف معوي. كما كان قد خضع لعملية أخرى في كتفه الأيسر عام 2017 في دبي، عندما كان يشرف على فريق الفجيرة الإماراتي من الدرجة الثانية.

وفي المكسيك، لم يتخل النجم الأسطري عن عادته المثيرة للجدل، لاسيما طباعه الحادة. فهو أعلن مطلع أبريل عزمه على مغادرة النادي لاعتباره أن مجرد حضوره يؤدي الى قرارات تحكيمية مجحفة بحق فريقه.

وفي ديسمبر الماضي مُنع من حضور مباريات فريقه من قبل اللجنة التأديبية للدوري المكسيكي، بعدما أقدم على توجيه إهانات للاعبين وأعضاء أحد الاندية المنافسة.

وبعد خسارته للنهائي، قام بإهانة جماهير الفريق المنافس وحاول الاشتباك معهم. كما فرضت عليه اللجنة التأديبية غرامة مالية بعدما أهدى فوز فريقه في إحدى المباريات، الى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وذلك في خضم الأزمة السياسية الحادة التي تشهدها بلاد الأخير.