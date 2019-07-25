ليبيا – قال رئيس مجلس حكماء ليبيا محمد المغربي إن كلمة القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر للجنود والمرابطين على مشارف طرابلس في غاية الأهمية وتؤكد استمرار مواجهة الإرهاب في العاصمة.

المغربي أوضح في مداخلة هاتفية عل قناة “إكسترا نيوز”اليوم الخميس أن كلمة المشير حفتر حازمة وجازمة وتعكس الرغبة والسعي لعودة العاصمة الحبيبة إلى أحضان الشعب الليبي ، مبيناً أن القائد العام متأكد من كون الوضع في مراحله الأخيرة قبل تحرير طرابلس وبالتالي الخطاب يرفع معنويات القادة والجنود بشكل كبير لإنهاء العملية.

وأضاف :”أن هناك الكثير من الشائعات التي تحاول ضرب ثقة الشعب الليبي في جيشه ولكن ما يحدث على الأرض يثبت عكسها والقوات المسلحة تسعى لتخليص البلاد من الإرهابيين بكل قوتها”.