الولايات المتحدة – أفادت صحيفة “واشنطن بوست” بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألقى كلمة أمام أنصاره في واشنطن، الثلاثاء الماضي، على خلفية ختم رئاسي معدل يصور نسرا برأسين بدلا من رأس واحد.

وكتبت الصحيفة أن ترامب ألقى كلمة في فعالية نظمتها منظمة “Turning Point” وظهر على شاشة وراءه الختم الرئاسي الذي كان يشابه من الوهلة الأولى نسخته الأصلية، لكنه كان معدلا في حقيقة الأمر. وكان الختم يصور نسرا برأسين بدلا من رأس واحد، وكان يحمل مضارب الغولف بدلا من السهام.

وترى الصحيفة أن رسامي رمز الرئاسة المعدل كانوا يريدون أن يسخروا من واقع أن ترامب يحب لعب الغولف، وكذلك التلميح إلى الفضيحة حول اتصالاته المزعومة مع روسيا.

ولاحظ المشاركون في الفعالية النسخة المعدلة للختم الرئاسي، وانتشرت صورة له في وسائل الإعلام بشكل سريع.

وفي غضون ذلك ذكرت الصحيفة أن النسخة الأصلية للختم الرئاسي كانت على الشاشة قبل بداية كلمة ترامب.

وأعلن متحدث باسم البيت الأبيض للصحيفة أن ممثلي الإدارة لم يروا الختم الرئاسي المعدل قبل ظهوره على الشاشة.

من جهته قال ممثل لمنظمة “Turning Point” أنه لا يعرف كيف ظهر هذا الختم على الشاشة، مشيرا إلى أن سبب الحادث قد يعود إلى خطأ ارتكبته مجموعة من الخبراء المسؤولين عن متابعة الصوت والصورة في الفعالية.

المصدر: نوفوستي