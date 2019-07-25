هانت وعدد من الوزراء البريطانيين يستقيلون من مناصبهم

هانت وعدد من الوزراء البريطانيين يستقيلون من مناصبهم

انجلترا – أعلن وزير الخارجية البريطاني، جيرمي هانت، عن استقالته من منصبه بعد تكليف رئيس الوزراء الجديد، بوريس جونسون، بتشكيل حكومة جديدة.

وكتب هانت في حسابه على “تويتر”، اليوم الأربعاء: “كنت سأتشرف بمواصلة أداء مهامي في وزارة الخارجية، لكنني أدرك حاجة رئيس الوزراء الجديد لاختيار فريقه”.

وأضاف هانت أن جونسون عرض عليه منصبا وزاريا آخر، ولكنه أشار إلى أنه بعد 9 سنوات في الحكومة البريطانية، “حان الوقت للعودة إلى المقاعد الخلفية” في البرلمان، مؤكدا أنه سيقدم “الدعم الكامل” لبوريس جونسون.

وبالإضافة إلى جيريمي هانت، أعلن عدد من الوزراء الآخرين عن استقالاتهم من مناصبهم.

واستقال كل من وزير المالية، فيليب هاموند، ووزير مكتب رئاسة الحكومة ديفيد ليدينغتون، ووزير العدل ديفيد غوك، ووزير شؤون التنمية الدولية روري ستوارت، وهم من معسكر معارضي بوريس جونسون، وقدموا الاستقالات قبل تعيينه رئيسا للوزراء رسميا.

واستقالت كذلك وزيرة الدفاع بيني موردونت، ووزير التجارة الخارجية ليام فوكس، ووزير شؤون الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية غريغ كلارك، ووزير شؤون اسكتلندا ديفيد مانديل وغيرهم من الوزراء.

المصدر: RT + وكالات