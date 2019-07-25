مصر – توفى فجر اليوم الخميس الفنان فاروق الفيشاوى بمستشفى ابن سيناء ، بعد صراع قصير مع مرض السرطان ،وسيتم تشييع الجثمان بعد صلاة الظهر من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين .

ولد فاروق الفيشاوى فى إحدى قرى مركز سرس الليان بمحافظة المنوفية يوم 5 فبراير عام 1952م لأسرة ثرية مكونة من أبوين و 5 أشقاء ..

توفي والده عندما كان فى الحادية عشر من عمره فتولى رعايته و تربيته شقيقه الأكبر رشاد ..

حصل على ليسانس الأداب من جامعة عين شمس ..

وكان اول ظهور له فى السينما فى فيلم الحساب يا مدموزيل عام 1976م ..

وبعدها توالت أعماله خصوصا بعد أن لفت الانظار إليه بشكل كبير فى فيلم المشبوه مع عادل امام وسعاد حسنى و من أفلامه المميزة ..

غدا سأنتقم و الباطنية و قهوة المواردى و برج المدابغ و بيت القاضى و لاتسألنى من انا و شارع السد و الحناكيش و مشوار عمر وملف سامية شعرواى و الارهاب و الجراج و حنفى الابهه و ديك البرابر و كشف المستور و الشرف و فتاة من اسرائيل و ليه يا بنفسج و الوان السما السبعة و غيرها الكثير ..

وكان أخر أفلامه فيلم ليلة هنا وسرور ..

وفى الدراما التليفزيونية لمع فى مسلسلات ..

أبنائى الأعزاء شكرا و اولاد ادم و غوايش و قابيل وقابيل و مخلوق اسمه المراة و عوالم خفية وغيرها من اﻷعمال الهامة..

تزوج أكثر من مرة الأولى من سميه الألفى التي أنجب منها أحمد وعمر ،

ثم من سهير رمزى ، ثم من نوران من خارج الوسط الفنى …