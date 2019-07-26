إسبانيا – انتقد خورخي فالدانو، المدير الفني السابق لريال مدريد، اليوم الخميس، موقف الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب الميرينجي، من لاعبه الويلزي جاريث بيل.

وقال فالدانو، خلال تصريحات لإذاعة “أوندا سيرو” الإسبانية: “لا أفهم أن لاعب في النادي يمكنه أن يُقرر أن يلعب أم لا، وزيدان فاجأني بصراحته بشأن بيل، وفاجأني أكثر عندما قال إن بيل رفض اللعب ضد بايرن ميونخ”.

وأضاف: “لا يمكن أن ننسى ما فعله بيل خلال الست سنوات الماضية، مثل أهدافه في النهائيات”.

وتابع النجم السابق للفريق الملكي: “هناك حاجة إلى لاعب خط وسط، وزيدان مُصمم على ضم بوجبا، وهو لديه قدرات وشخصية، ومهم حين يحتاجه الفريق لتقديم رد فعل”.

واختتم فالدانو: “مارسيلو؟ يبدو مختلفا، لا أدري هل بسبب زيدان أم ميندي أو هو نفسه.. هو في حالة بدنية جيدة والباقي يعتمد على كفاءته، ولديه الكثير”.

المصدر : كووورة