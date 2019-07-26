بروكسل – ارتفع الإنتاج العالمي من الصلب 4.9 بالمئة على أساس سنوي في النصف الأول من 2019.

وقالت الرابطة العالمية للصلب، الجمعة، إن الإنتاج العالمي من الصلب ارتفع إلى 925.1 مليون طن في الأشهر الستة الأولى من 2019.

وخلال النصف الأول من العام الجاري على أساس سنوي، ارتفع إنتاج آسيا 7.4 بالمئة إلى 660.2 مليون طن، وإنتاج أمريكا الشمالية 1.4 بالمئة إلى 60.1 مليون طن، فيما انخفض إنتاج الاتحاد الأوروبي 2.5 بالمئة إلى 84.7 مليون طن.

وفي يونيو/ حزيران 2019 على أساس سنوي، ارتفع إنتاج الصين من الصلب 10 بالمئة إلى 87.5 مليون طن ، وصعد إنتاج الهند 4 بالمئة إلى 9.3 مليون طن.

فيما هبط إنتاج اليابان 0.4 بالمئة إلى 8.8 مليون طن، وتراجع إنتاج كوريا الجنوبية 2.6 بالمئة إلى 6 ملايين طن.

و”الرابطة العالمية للصلب” منظمة دولية غير حكومية، يقع مقرها في العاصمة البلجيكية بروكسل، وتضم في عضويتها 160 شركة تستحوذ على 85% من الإنتاج العالمي.

الأناضول