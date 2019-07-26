انجلترا – اقترحت النقابة البحرية الدولية “Nautilus International” اعتبار الخليج العربي وخليج عمان ومضيق هرمز منطقة خطيرة، الأمر الذي سيسمح بضمان تأمين إضافي على حياة وصحة البحارة في المنطقة.

وجاء في بيان صدر عن نقابة البحارة الروس ونشر على موقعها الرسمي، اليوم الجمعة: “تحاول النقابة البحرية الدولية “Nautilus International” عقد جلسة طارئة للجنة العمليات العسكرية البريطانية.. لمناقشة مسألة إدراج مضيق هرمز فى قائمة المناطق المتميزة بالخطر العالي للأعمال الحربية. وإضافة إلى ذلك تدعو النقابة لتعزيز الدعم العسكري البحري للملاحة التجارية في المنطقة لضمان حرية الملاحة”.

وأضاف البيان: “إن إضافة منطقة أو أخرى إلى قائمة المناطق المماثلة تعني ضمان التأمين الإضافي على حياة وصحة البحارة، وكذلك دفع الأجور المرتفعة لهم. كما يحق لعضو الطاقم الذي يعرف أن سفينته تتجه إلى مثل هذه المنطقة مغادرة السفينة على حساب صاحبه. ولم يتم حتى اليوم إدراج الخليج العربي أو خليج عمان أو مضيق هرمز فى هذه القائمة، لكن يوجد هناك احتمال أن مبادرة الـ”Nautilus International” ستغير الوضع”.

واحتجزت القوات البحرية لحرس الثورة الإيراني في 19 يوليو الجاري الناقلة البريطانية “Stena Impero” في مضيق هرمز ورافقتها فيما بعد إلى ميناء بندر عباس. ولا يزال طاقم الناقلة المتكون من 23 شخصا، بمن فيهم 3 مواطنين روس، على متن السفينة.

وأصبحت هذه الحادثة رد إيران على احتجاز ناقلتها من قبل سلطات جبل طارق في 4 يوليو الجاري بتهمة انتهاك العقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا.

المصدر: نوفوستي