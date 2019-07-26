ليبيا – كشف عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني أن الهدف من الخطاب الذي وجهه القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر ، مشيراً إلى أن الخطاب كان موجها إلى الجنود وضباط الصف المرابطين حول تخوم العاصمة طرابلس.

الشيباني قال في تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية أمس الخميس إن المشير حفتر كان هدفه من الخطاب اتخاذ الجنود والضباط قواعد الاشتباك وعدم انتهاك حرمات البيوت والحفاظ على حياة المدنيين.

وتابع :”هدف أيضا خطاب حفتر التأكيد على أن محاربة الإرهاب مستمرة حتى اجتثاثها من ليبيا” ، لافتاً إلى أن خطاب حفتر رسالة للعالم بأن الجيش قادر على الحسم وأن ما يؤخره محافظته على الأرواح ورغبته في عدم تدمير العاصمة وأن وحدة التراب الليبي خط أحمر.

وأكد عضو مجلس النواب على أن المواطنين في طرابلس أعلنوا من قبل عن تبني عملية الكرامة والترحيب بقدوم الجيش.

وإختتم الشيباني حديثه بالقول:” كما أن المواطنين في طرابلس، نددوا بتدخل بعض الدول في الشأن الليبي وقيامها بتوزيع السلاح على الميليشيات وجلب المرتزقة”.