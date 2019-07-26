ليبيا – قال المتحدث الرسمي باسم الجيش اللواء أحمد المسماري إن الأوضاع في محاور القتال بطرابلس ستشهد عدة مفاجآت خلال الساعات القليلة المقبلة ، واصفاً موقف القوات المسلحة بـ”الجيد جداً” في محاور طرابلس وأن الساعات القادمة حبلى بالمفاجآت.

اللواء المسماري أشار في تصريحات خاصة لصحيفة “الإتحاد” إلى أن كلمة القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر موجهة بشكل دقيق لأبنائه بالقوات المسلحة وخاصة المكلفين بتحرير المنطقة الغربية من الإرهابيين وعصابات الجريمة بكافة أشكالها والتي تسيطر على العاصمة طرابلس.

كما لفت إلى أن القائد العام جدد ثقته الكبيرة في جنود القوات المسلحة المرابطين في طرابلس ، مضيفاً :” المشير بدأ كلمته بتحية الجنود وثم ضباط الصف ومن ثم الضباط بالإضافة لتوضيح المشير حفتر إلى الأهمية القصوى للعملية التي ينفذها أبناء الجيش الليبي في طرابلس وحفزهم على بذل كل الجهود ووضع خبراتهم وإمكاناتهم لتنفيذها بشكل دقيق سواء على المستوى التعبوي أو الاستراتيجي”.

المتحدث الرسمي أوضح أن القائد العام للجيش أكد على وقوف الشعب الليبي مع قواته المسلحة ودعمها في حربها ضد الإرهاب والميليشيات المسلحة ويقطع بذلك الطريق على الدعوات التي تطلق من هنا وهناك والاجتماعات المتكررة وخاصة التي تعقدها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بدعوى وقف إطلاق النار وغيرها من الأمور التي يحاول الإخوان من خلالها كسب مزيد من الوقت باسم حقوق الإنسان ومدينة الدولة التي انتهكوها ودمروا كل القواعد المتعارف عليها بسياسة الإقصاء والانفراد بالقرار التي بدأتها جماعة الإخوان الليبية بالاغتيالات والتهجير،على حد قوله.