روسيا – قرر البنك المركزي الروسي، اليوم الجمعة، خفض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 25 نقطة أساس، إلى 7.25%، وذلك في ظل استمرار تباطؤ معدلات التضخم في البلاد.

وأشاد المركزي الروسي، في بيان صدر اليوم عقب اجتماع مجلس إدارته، بتباطؤ معدلات التضخم، إلا أنه حذر من أن التضخم ما يزال فوق المستوى المستهدف، إلى جانب أن الاقتصاد الروسي ينمو بنسب أقل من التوقعات.

وألمح المركزي إلى احتمال قيامه لاحقا بخفض سعر الفائدة الرئيسي مرة أخرى خلال العام الجاري، كذلك إلى احتمال اتباعه سياسة نقدية محايدة في النصف الأول من 2020، مشيرا إلى أن خفض الفائدة سيقود إلى خفض أسعار الفائدة على الودائع والقروض في المستقبل.

وهذه هي المرة الثانية التي يخفض فيها المركزي الروسي سعر الفائدة منذ مارس 2018، حيث خفض سعر الفائدة خلال اجتماع يونيو 2019 بنسبة 0.25%، إلى 7.5%.

وفي بورصة موسكو تراجعت العملتان الأمريكية والأوروبية أمام الروبل الروسي، وجرى تداول الدولار، بحلول الساعة 11:00 بتوقيت غرينيتش، عند 63.11 روبل، بانخفاض قدره 11 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) عن سعر التسوية السابقة. أما اليورو فقد تراجع بواقع 17 كوبيكا إلى 70.26 روبل.

المصدر: “تاس”