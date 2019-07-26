سوريا – اعتبر حاكم مصرف سوريا المركزي، حازم قرفول، أن بلاده تتعرض لحملة وصفها بالممنهجة للنيل من الاقتصاد السوري والعملة الوطنية، وأن ارتفاع الدولار في السوق المحلية وهمي.

ولم يستثن المسؤول السوري تواطؤ بعض المستفيدين في الداخل السوري مع هذه الحملة، محذرا إياهم من اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحقهم.

وأضاف، خلال مقابلة مع وكالة “سبوتنيك” الروسية نشرت اليوم، أن الحملة التي تستهدف سوريا تترافق مع قانون العقوبات الأمريكي “سيزر”، المفروض على دمشق، معربا عن أسفه لمشاركة البعض عن قصد أو غير قصد في الحرب الاقتصادية ضد سوريا.

وأشار قرفول إلى مضاربين كانوا يستغلون تدخلات المركزي لدعم الليرة بغية التنفع، وأوضح أن بعض المضاربين تعودوا على سياسة معينة في الماضي للمركزي، بأنه عندما يظهر نوع من التوتر في سوق العملات وتتراجع العملة بنحو 30 – 50 ليرة، كان المركزي يضخ عشرات أو مئات الملايين من الدولارات لدعم الليرة.

وذكر قرفول أن كل دولار موجود لدى المركزي هو من حق المواطن والاقتصاد السوري، حيث يمكن استخدامه في تمويل الاستيراد، مشددا على أن المركزي لن ينجر إلى هذه اللعبة ولن يرفع سعر الصرف أو يضخ الدولارات في السوق.

وتشير صفحات مواقع التواصل الاجتماعي المعنية بأسعار العملات في سوريا، إلى أن تداول الدولار في السوق السوداء (الموازية) جرى في مطلع يونيو الماضي عند 577 ليرة، ليرتفع بعد ذلك ويصل مطلع يوليو الجاري إلى 677 ليرة، إلا أنه تراجع بعد ذلك ليبلغ الآن 600 ليرة.

المصدر: “سبوتنيك”