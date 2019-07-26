ليبيا – توجه القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر يبعث ببرقية تعزية في وفاة الرئيس التونسي محمد الباجي قايد السبسي الذي وافته المنية صباح اليوم الخميس عن عمر ناهز 92 عاماً .

ووفقاً لإيجاز صادر عن مكتب الإعلام بالقيادة العامة ، عبّر حفتر عن تعازيه الحارة للشقيقة تونس جيشاً وحكومة وشعباً سائلاً الله له المغفرة ولأهله وشعبه جميل الصبر والسلوان .

كما أكد حفتر وقوف ليبيا بأكملها مع التونسيين في هذا المصاب الجلل مشدداً على أن الليبيين والتونسيين شعب واحد وفقاً لنص ذات الإيجاز .

يشار إلى أن الرئيس السبسي كان قد تعرض لوعكة صحية نهاية الشهر الماضي أُدخل على إثرها للمستشفى قبل أن يتعافى ويمارس مهامه لعدة أيام ويوافيه الأجل صباح اليوم بالمشفى العسكري في تونس العاصمة وقد تولى رئيس مجلس النواب التونسي محمد الناصر مهام الرئاسة خلفاً له .

المرصد – متابعات