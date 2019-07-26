بعد حبسها 13 شهرا.. إسرائيل تفرج عن الكاتبة لمى خاطر

بعد حبسها 13 شهرا.. إسرائيل تفرج عن الكاتبة لمى خاطر

فلسطين – أفرجت السلطات الإسرائيلية، الجمعة، عن الكاتبة الفلسطينية لمى خاطر (42 عاما)، عقب انتهاء حكما بالسجن الفعلي 13 شهرا.

وقال حازم الفاخوري (زوج الكاتبة)، إن السلطات الإسرائيلية أفرجت عن “لمى” على حاجز الجلمة شمالي الضفة الغربية.

وأضاف للأناضول “لمى في صحة جيدة، وفي طريقها لمنزلها” في مدينة الخليل جنوبي الضفة.

واعتقلت خاطر، بتاريخ 24 يوليو/ تموز 2018، من مدينة الخليل.

وبحسب نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي) فإن السلطات الإسرائيلية حققت مع خاطر، بشأن “كتاباتها وعضويتها في تنظيم محظور”.

وأوضح نادي الأسير، في بيان سابق أصدره في يونيو/ حزيران 2018، أن خاطر تعرضت منذ اللحظة الأولى لاعتقالها إلى “تحقيق قاسٍ ومتواصل، استمر لساعات تتجاوز أكثر من (20) ساعة يوميا، مقيدة بالكرسي طوال الوقت”.

وأشار البيان، وفقا للمتابعة القانونية للمعتقلة، إلى أن عملية التحقيق، ارتكزت في البداية على كتاباتها بشكل أساسي، حيث وصف المحققون كتاباتها بـ”القنابل الموقوتة”.

وتكتب “خاطر” مقالات رأي صحفية، في العديد من الصحف الفلسطينية والعربية، وهي أم لخمسة أبناء.

الأناضول