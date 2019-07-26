فلسطين – اكدت حركة “حماس”، اليوم الجمعة، إن قرار الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل “خطوة في الاتجاه الصحيح”.

وجاء في بيان نشرته الحركة على موقعها الإلكتروني أن “إعلان رئيس السلطة محمود عباس وقف العمل بالاتفاقات الموقعة مع الكيان الصهيوني خطوة في الاتجاه الصحيح، وتتوازى مع متطلبات المرحلة الصعبة التي تمر بها القضية الفلسطينية”.

وأضافت أن قرار عباس “تصحيح لمسارات خاطئة لطالما حرفت المسار السياسي الفلسطيني وأوصلت القضية الفلسطينية إلى هذه المرحلة الصعبة”.

وتابع البيان بالقول “إن ما يتطلع إليه شعبنا هو إجراءات عملية حقيقية عاجلة تترجم هذه القرارات إلى أفعال، وفي إطار برنامج عملي يبدأ بإعلان فوري عن تشكيل حكومة وحدة وطنية، ووقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين كافة”.

وختمت الحركة بيانها بدعوة “الإطار القيادي المؤقت لتدارس سبل تنسيق العمل المشترك، وتبني استراتيجية ترتكز إلى خيار المقاومة لمواجهة صفقة القرن وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من ويلات”.

من جهته، أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، نافذ عزام، أن قرار الرئيس محمود عباس وقف العمل بالاتفاقات الموقعة مع إسرائيل “إيجابي”، ويستجيب لمتطلبات المرحلة ولما يريده الشعب الفلسطيني، ولكن يبقى الأهم هو تطبيق القرار.

يذكر أن الرئيس الفلسطيني أعلن مساء أمس الخميس بأن القيادة الفلسطينية قررت وقف العمل بالاتفاقات الموقعة مع إسرائيل.

المصدر: RT