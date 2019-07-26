تونس – نعى رؤساء عرب الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، الذي وافته المنية أمس الخميس عن عمر ناهز 93 عاما .

وبعث الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده، محمد بن سلمان، برقيتي تعزية ومواساة، للرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر.

وقال العاهل السعودي: “علمنا بنبأ وفاة فخامة الرئيس الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية التونسية ـ رحمه الله ـ وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعب الجمهورية التونسية الشقيق بأحر التعازي وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون”

كذلك، بعث ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس الوزراء، خليفة بن سلمان آل خليفة، وولي العهد، سلمان بن حمد آل خليفة، برقيات تعزية ومواساة إلى رئيس الجمهورية التونسية المؤقت محمد الناصر، بوفاة السبسي، معربين عن خالص التعازي وصادق المواساة للناصر وللشعب التونسي الشقيق ولأسرة الفقيد الراحل.

ونعى الملك المغربي محمد السادس، الرئيس الراحل، وبعث برقية تعزية إلى الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر باسمه وباسم الشعب المغربي، معربا عن “أحر تعازى المغرب وأصدق مشاعر مواساته فى رحيل أحد رجالات تونس الكبار، الذين نذروا حياتهم لخدمة بلدهم وساهموا، بكل إخلاص ونكران ذات، فى بناء دولتها الحديثة”.

كما نعى الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي، الراحل عبر صفحته على موقع “فيسبوك” قائلا: “رحم الله رئيس الجمهورية الأستاذ الباجي قايد السبسي، وتلقاه بواسع غفرانه، ورزق أهله جميل الصبر والسلوان”.

وأضاف: “أصدق التعازي لعائلته وأصدقائه وللشعب التونسي الذي فقد اليوم رئيسه”.

ودعا الشعب التونسي إلى “تناسي وإلغاء كل الخصومات في هذه الظروف الدقيقة والتمسك بالدستور وبمؤسسات الدولة ولا شيء غير ذلك”.

المصدر: RT