إسبانيا – أكد ميجل أنخيل مارين، الرئيس التنفيذي لأتلتيكو مدريد أنه “سيكون من الجميل” أن يلعب الكولومبي خاميس رودريجيز لفريقه، ولكنه أشار إلى أن الأمر “يتوقف بشكل كبير على رئيس ريال مدريد” فلورنتينو بيريز.

ورد مارين في مقابلة تلفزيونية على سؤال حول ما إذا كان اللاعب الكولومبي سينضم لصفوف الأتليتي هذا الموسم قائلا “لا أستطيع التأكيد”.

وأضاف: “أعرف أن الكثير من لاعبي أتلتيكو يريدونه.. حتى أن بعض اللاعبين يعتقدون أن ما سيضيفه خاميس سيكون جيدا للفريق”.

وأردف: “أعلم أن المدرب دييجو سيميوني معجب به، وأعلم أن اللاعب لا يريد الاستمرار في ريال مدريد، والنادي لا يريد استمراره، ولكن يجب أن تحدث الكثير من الأمور لكي يحدث ذلك، وإذا حدث فسيكون شيئا جميلا”.

وردًا على سؤال حول ما إذا كان قريبا من اللعب للفريق، قال “لا أدري.. يتوقف الأمر على القيادات، على رئيس ريال مدريد”.

المصدر : كووورة