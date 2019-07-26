فرنسا – أعلن منظمو طواف فرنسا للدراجات الهوائية، اليوم الجمعة، عن توقف المرحلة الـ 19 من النسخة السادسة بعد المئة بسبب عاصفة باردة جعلت الطريق غير صالح للمنافسة قبل الوصول إلى خط النهاية.

وأوضح المنظمون أن الأوقات سيتم احتسابها من قمة “إيزيران” التي كان دراج فريق “إينيوس” البريطاني، الكولومبي إيغان برنال أول الواصلين إليها.

وهبت عاصفة مفاجئة من البرد جعلت طريق السباق غير قابل للمنافسة قبل الوصول إلى خط النهاية “فال ديزير”، بنحو 25 كلم من نهاية المرحلة في “تينيي”.

وتم إيقاف الدراجين عند منحدر “إيزيران” والتحقوا بسيارات فرقهم.

وقال المنظمون: “الطريق مغطى بالثلج عند الخروج من النفق”.

وكان برنال في الصدارة رفقة البريطاني سايمون ييتس، عندما قرر المنظمون إيقاف السباق، فيما كان متصدر الترتيب العام الفرنسي جوليان ألافيليب متخلفا بفارق أكثر من دقيقتين.

وبانتظار الإعلان الرسمي عن نتائج المرحلة من قبل لجنة التحكيم، سينتزع برنال القميص الأصفر من ألافيليب عشية آخر مرحلة جبلية في “فال تورينس”، المرحلة الـ 20 قبل الأخيرة.

وكانت المرحلة الـ 19 في الألب وتربط بين سان-جان-دو-موريين و”تينيي” لمسافة 126.5 كلم.

المصدر: “أ ف ب”