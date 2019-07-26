أذربيجان – غرقت سفينة شحن إيرانية، اليوم الجمعة، قرب السواحل الأذربيجانية، فيما تمكن خفر السواحل من إنقاذ طاقمها المكون من 9 أشخاص.

وقالت قوات حرس السواحل الأذربيجانية إن سفينة شحن إيرانية تحمل اسم “شاباهيان”، غرقت بالقرب من ميناء “لينكوران”، مشيرة إلى أنها تلقت إشارات طلب النجدة من السفينة.

وكانت الوكالة البحرية الأذربيجانية، قد أعلنت في وقت سابق أن سفينة شحن إيرانية تعرضت لحادث بالقرب من ميناء لانكاران، دون أن تذكر أي تفاصيل إضافية.

وقالت الوكالة إن مروحيات تابعة لوزارة الطوارئ وسفينة لخفر السواحل توجهت إلى المكان الذي توجد فيه السفينة.

المصدر: نوفوستي