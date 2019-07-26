ليبيا – أعلن المتحدث باسم البحرية بحكومة الوفاق أيوب قاسم تحطم قارب خشبي على متنه 250 مهاجر غير شرعي من بينهم نساء وأطفال بالقرب من مدينة الخمس.

قاسم أوضح في تصريح خاص لموقع ” المختار العربي” أنه تم إنقاذ 134 مهاجر وانتشال جثة واحدة والباقي يعتبروا مفقودين حتى اللحظة وعددهم حوالي 115 مهاجر.

وأفاد قاسم بأن عملية غرق المركب كانت قبلة الخمس أقل من 5 ميل من الساحل حيث تم الإبلاغ والإنقاذ من قبل الصيادين بالتنسيق مع حرس السواحل القطاع الأوسط،مشيراً إلى أنه تعاونت في عملية الإنقاذ ما يعرف بالفرقة الأولى التي أنقذت عدد 82 مهاجر.

المتحدث باسم البحرية لفت إلى أن المهاجرين من جنسيات أفريقية وعربية مختلفة والذين تم إنقاذ جلهم من أريتريا وبعضهم من فلسطين والسودان.

وإختتم قاسم حديثه بالقول :”أبلغنا الهلال الأحمر الذي حضر وقام بتكييس الجثة المنتشلة دون أن يقوم باستلامها وكذلك أبلغنا كافة الجهات ذات العلاقة والمنظمات الدولية المختصة العاملة في ليبيا”،منوّهاً إلى أنه لا يزال المهاجرين في نقطة حرس السواحل ولم يتم تسليمهم إلى أي مركز إيواء في انتظار جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية ليقوم بواجبه باستلام المهاجرين.