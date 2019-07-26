ماكرون أول الزعماء المتوجهين إلى تونس لحضور جنازة السبسي

ماكرون أول الزعماء المتوجهين إلى تونس لحضور جنازة السبسي

تونس – يصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون غدا السبت إلى تونس للمشاركة في تشييع جنازة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي.

وقالت السفارة الفرنسية بتونس اليوم الجمعة في تدوينة لها على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن ماكرون سيحضر موكب تشييع جنازة السبسي يوم السبت 27 يوليو الجاري الذي سينطلق من قصر قرطاج الساعة 11:00 بالتوقيت المحلي في اتجاه مقبرة الجلاز.

كما يتوجه نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي إلى تونس للمشاركة في تشييع جثمان السبسي بحسب مصادر في الرئاسة التركية. ومن المخطط أن يعقد محادثات مع رؤساء الدول ونظرائه المشاركين في التشييع.

ونقل جثمان الرئيس التونسي الراحل من المستشفى العسكري في العاصمة إلى قصر قرطاج، وسط تواجد أمني مكثف وحضور عدد كبير من المواطنين.

وتوفي السبسي أمس الخميس عن عمر ناهز 92 عاما، تزامنا مع الاحتفال بعيد الجمهورية. وأعلنت تونس الحداد 7 أيام.

المصدر : RT