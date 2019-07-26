لبنان – يحب الكثير من الاشخاص تناول المشمش المجفف برتقالي اللون. فهو غني بالكربوهيدرات ولا يحتوي على نسبة مرتفعة من الدهون. كما أنه مصدر مهم للألياف والمعادن والفيتامينات المفيدة.

ومن الممكن الاستفادة منه لتزويد الجسم بالبوتاسيوم والصوديوم الضرورين لعمل بعض وظائف الجسم.

ورغم هذا لا يعرف الكثيرون أن هذه الفواكه المجففة ليست طبيعية مئة في المئة وأن المشمش المجفف الطبيعي يتسم بلون بني داكن.

كذلك يدل اللون البرتقالي على انه تمت معالجة الفواكه بطريقة صناعية من خلال اضافة بخار الكبريت. ومن الممكن ان يسبب هذا انخفاض مستوى الفيتامين B1 التي تتميز بها هذه الفاكهة. كما أنه قد يحدث بعض انواع الحساسية والاضطرابات الهضمية.

ولهذا السبب ينصح بتحضير المشمش المجفف في المنزل من خلال افراغ ثمار المشمش من بذورها ومدها على صفيحة نظيفة ثم وضع الصفيحة في الفرن على درجة 90 مئوية وتركها حتى تجف تماماً.

وكالات