وفاة الفنانة المصرية فوزية عبد العليم

مصر – أعلنت نيفين خليفة، نجلة الفنانة المصرية فوزية عبد العليم، وفاة والدتها الشهيرة بـ “أم كلثوم”، لتسجل بذلك ثاني حالة وفاة في الوسط الفني بمصر، بعد وفاة الفنان فاروق الفيشاوي.

ونعت الدكتورة نيفين خليفة، والدتها الفنانة فوزية عبد العليم، التي رحلت يوم الأحد الماضي، بعد صراع مع المرض استمر لسنوات، وتم دفنها في مقابر الأسرة بمحافظة المنوفية.

وكتبت ابنتها عبر حسابها على “فيسبوك”: “ماتت اللي أسعدت الملايين بفنها، ماتت اللي أفنت عمرها لأولادها، ماتت الإنسانة الطيبة الجميلة الحساسة اللي كلها حب ودفء، مع السلامة يا أمي”.

وظهرت فوزية عبد العليم في بداية الألفية الجديدة، واشتركت في العديد من المسلسلات من بينها: وكالة عطية، ويوميات ونيس وأحفاده.

كما شاركت في العديد من الأفلام من بينها: حرامية في كي جي 2، وجاءنا البيان التالي، وأفريكانو، والساحر، والرجل الأبيض المتوسط، وبحب السيما.

المصدر: القاهرة 24 + الوطن