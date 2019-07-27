ألمانيا : سنتخذ قرارنا حول بعثة تأمين هرمز بعد تلقينا مزيدا من التوضيحات

ألمانيا : سنتخذ قرارنا حول بعثة تأمين هرمز بعد تلقينا مزيدا من التوضيحات

ألمانيا – ذكر وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، أن بلاده ستتخذ قرارها حول المشاركة في البعثة الأوروبية لتأمين الملاحة في مضيق هرمز بعد حصولها على مزيد من الإيضاح بشأن هذه الخطة.

وقال ماس، في حديث لصحيفة “Funke” الألمانية نشر اليوم تعليقا على مسألة مشاركة بلاده في البعثة البحرية التي اقترحت بريطانيا تشكيلها على خلفية حادث احتجاز إحدى سفنها في المنطقة من قبل إيران: “سنستطيع اتخاذ قرار حول ذلك فقط بعد حصولنا على مزيد من الوضوح حول شكل هذه المهمة”.

وأضاف ماس: “نحن على اتصال مع الحكومة البريطانية الجديدة بما في ذلك من أجل معرفة مواقفها… والخطة لا تزال قيد المرحلة البدائية”.

واعتبر وزير الخارجية الألماني مع ذلك أن “أي تصرفات تتعلق بمضيق هرمز يجب أن تحمل طابعا أوروبيا”.

كما شدد ماس على أن ألمانيا لن تشارك في استراتيجية “ممارسة أقصى الضغوط” التي تتبعها الولايات المتحدة ضد إيران، وتشمل فرض عقوبات اقتصادية وتعزيز القوات الأمريكية في المنطقة.

المصدر: Funke + وكالات