مكاو – تفوق فريق إنتر ميلان على باريس سان جيرمان، بركلات الترجيح (6-5)، بعد تعادلهما (1-1) في الوقت الأصلي للمباراة الودية التي جرت بينهما، اليوم السبت، ضمن تحضيراتهما للموسم الجديد.

ووضع المدافع الألماني، ثيلو كيرير، فريق “الأمراء” الباريسي في المقدمة بهدف سجله، قبل أربع دقائق من نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول.

ورد المهاجم صامويل لونغو بهدف التعادل لإنتر ميلان “الأفاعي”، عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة.

ولجأ الفريقان مباشرة إلى ركلات الترجيح، التي ابتسم الحظ فيها للفريق الإيطالي، بفوزه (6-5)، على ملعب كامبو الرياضي، في جزيرة تايبا المكاوية.

المصدر: وكالات