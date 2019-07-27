إيران – أعلنت منظمة الطاقة الذرية الايرانية، امس أنه سيتم البدء بإنشاء محطة نووية ثانية في مدينة بوشهر (غرب) في النصف الأول من أغسطس/آب المقبل.

جاء ذلك في تصريحات لرئيس المنظمة علي أكبر صالحي .

وأوضح صالحي أن حصة الطاقة النووية حالیًا في تزويد البلاد بالطاقة الكهربائية یبلغ 2.7% مع تشغیل محطة بوشهر النووية، مضيفًا أنه في السنوات المقبلة، مع إضافة محطتين أخریین، ستزيد هذه الحصة أيضا.

وقال صالحي إنه في النصف الأول من أغسطس سيتم البدء بصب الأساسات في محطة بوشهر الثانية، ووفقا لخطة السنوات الست المقبلة، ستكون المحطة جاهزة للتشغيل.

وتابع: “وفي السنوات الثماني التالية للسنوات الست المقبلة ستكون محطة بوشهر الثالثة جاهزة”.

يشار أن روسيا شيدت محطة “بوشهر” للطاقة النووية، جنوب شرقي إيران، وبدأ تشغيلها في 2013 بطاقة إنتاجية تبلغ ألف ميغاوات من الكهرباء.

الأناضول