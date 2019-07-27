المغرب – تمكن الأمن المغربي، اليوم السبت، من تفكيك خلية موالية لتنظيم “داعش”، تتكون من خمسة أفراد تتراوح أعمارهم بين 24 و36 سنة، بمدينة طنجة شمال البلاد.

وجاء في بيان نشره المكتب المركزي للأبحاث القضائية أن عناصره تمكنت من “تفكيك خلية إرهابية موالية لداعش بمدينة طنجة، تتكون من خمسة متطرفين تتراوح أعمارهم ما بين 24 و36 سنة، من بينهم معتقل سابق بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب، سبق له أن قاتل في صفوف إحدى الجماعات الإرهابية بالساحة السورية العراقية”.

وأضاف البيان أن “المعطيات الأولية، أفادت بأن أفراد هذه الخلية الإرهابية كانوا على صلة مع عناصر ميدانية موالية لتنظيم (داعش)، وذلك بهدف التنسيق والإعداد لاستهداف أحد المواقع الحساسة بالمملكة”.

المصدر: “المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في المغرب”