ليبيا – استقبل رئيس ما تبقى من المجلس الرئاسي فائز السراج اليوم السبت بمقر اقامته بالعاصمة التونسية رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة ، وتناول الاجتماع الذي عقد على هامش مشاركته في تشييع جنازة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي جهود البعثة الأممية لوقف العدوان على طرابلس واستئناف العملية السياسية.

السراج جدد خلال الاجتماع بحسب مكتبه الاعلامي تأكيده بان استئناف العملية السياسية مرهون بانسحاب من وصفهم بـ”القوات المعتدية” (القات المسلحة الليبية) وعودتها من حيث أتت ، مجدداً التأكيد على ضرورة وجود قواعد جديدة لهذه العملية تأخذ في الاعتبار المعطيات التي أفرزها ما وصفه بـ”العدوان” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة).

من جانبه جدد غسان سلامة بحسب مكتب السراج الاعلامي التأكيد على أن لا حل عسكري للأزمة الليبية وأنه لا بديل عن الحل السياسي ، مبيناً بأن الأمم المتحدة تدين كافة الهجمات التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية التي تشكل انتهاكًا للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

و تطرق الاجتماع للمشاورات التي تجرى استعدادا لعقد مجلس الامن الدولي جلسة جديدة حول الأوضاع في ليبيا الاثنين المقبل.