ليبيا – أكد السفير الإيطالي لدى الولايات المتحدة الامريكية أرماندو فارّيكّيو أن الحوار بين روما وواشنطن بشأن الازمة الليبية مستمر بصورة وثيقة.

فارّيكّيو قال في تصريحات للصحافيين على هامش أعمال مؤتمر السفراء الايطاليين بمقر وزارة الخارجية في روما وفقاً لوكالة “آكي”الإيطالية اليوم الجمعة:”تشاطرنا الولايات المتحدة حول أهمية منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​ وهي تدرك أن حل الأزمة الليبية لا يتعلق فقط بالدول المجاورة المشاطئة مثل إيطاليا بل بالاستقرار الدولي”.

وأَضاف:” بأن ما تم إستيعابه من الأحداث الأخيرة هو أن لا أحد وحده لا في ليبيا ولا خارج ليبيا بوسعه حل المشكلة بل ينبغي أن نعمل معا لتجاوز الازمة هناك”.

وبشأن دور القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر ،قال:”إنه قائد مهم ومكون أساسي ويمثل جزءا من البلاد ونحن بحاجة إلى توافق الجميع في ليبيا”.