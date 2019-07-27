ليبيا – نظمت وزارة المالية في حكومة الوفاق وبمشاركة مصرف ليبيا المركزي ووزارة الإقتصاد والصناعة اليوم السبت ندوة في طرابلس بعنوان { السياسات الإقتصادية والأوضاع الراهنة والتطورات المحتملة } .

وأُستعرض بداية خلال الندوة مؤشرات الإقتصاد الليبي والسياسات الإقتصادية المطبقة منها المالية ، والنقدية ، والتجارية ومتابعة ما تم تنفيده منها كما تناول الحاضرون الإجراءات والتدابير المطبقة ضمن برنامج الاصلاح الإقتصادي الذي أقره المجلس الرئاسي في سبتمبر الماضي والتوقعات المستقبلية حوله وفقاً لبيان صادر من المالية بالخصوص .

وأشارت وزارة المالية في بيانها إلى أن الندوة تطرقت أيضاً بشكل خاص للآثار المترتبة على تحديد قيمة الرسم على مبيعات النقد الأجنبي وتأثيره على كل القطاعات الإقتصادية وعلى مستوى المعيشة للمواطن وكذلك على وضع الميزانية العامة وميزان المدفوعات .

ووفقاً للبيان ، فقد خلصت الندوة أيضاً في ختامها لعدد من التوصيات أهمها تفعيل لجنة السياسات الإقتصادية وتضمين السياسات المصحابة كالسياسة الاجتماعية والعمالية وإستكمال برنامج الإصلاح الإقتصادي بما يضمن الإستقرار والإستدامة المالية .

كما أوصت الندوة أيضاً بضرورة الإهتمام بتكوين قاعدة البيانات والمعلومات والإحصائيات للجهات المسؤولة عن إتخاذ القرار مع تمكين القطاع الخاص من المشاركة الفعلية بدوره في ممارسة النشاط الاقتصادي وتوفير بيئة مناسبة للأعمال ، وفقاً لنص البيان .

وأوصى المشاركون في الندوة أيضاً بضرورة معالجة الآثار الناجمة عن فرض الرسم على المبيعات من النقد الأجنبي وبضرورة الإسراع في إقرار التعرفة الجمركية المقدمة من وزارة المالية مع المباشرة في إنشاء مكاتب كبار الممولين لدافعي الضرائب وفقاً لمبدا رقم حجم الأعمال بكل من طرابلس و بنغازي و سبها .