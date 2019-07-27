المغرب – سحبت اليوم السبت، قرعة دور الـ32 للبطولة العربية للأندية الأبطال “كأس محمد السادس”، في مدينة الدار البيضاء بالمغرب، وأسفرت عن مواجهات قوية.

وجاءت النتائج الكاملة كالتالي:

القوة الجوية العراقي – السالمية الكويتي، النجم الساحلي التونسي – شباب الأردن، الجيش السوري – نواذيبو الموريتاني، الوداد البيضاوي المغربي – المريخ السوداني، الإسماعيلي المصري – أهلي بنغازي، الجزيرة الإماراتي – النصر العماني، الوصل الإماراتي – الهلال السوداني، الاتحاد السكندري – العربي الكويتي، أولمبيك أسفي المغربي – المتأهل من التصفيات A، الترجي التونسي – النجمة اللبناني، مولودية الجزائر – ظفار العماني، الشرطة العراقي – الكويت الكويتي، الرجاء البيضاوي المغربي – هلال القدس الفلسطيني، الشباب السعودي – المتأهل من التصفيات B، شباب قسنطينة الجزائري – المحرق البحريني، نادي العهد اللبناني – اتحاد جدة.

وتقام منافسات هذا الدور خلال الفترة الممتدة بين 20 أغسطس و6 أكتوبر المقبلين.

المصدر: وكالات