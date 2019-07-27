اليمن – اتهمت الحكومة اليمنية، السبت، جماعة “الحوثي” بإحراق ثمانية أطنان من القمح، والتسبب في إتلاف 14.8 طن أخرى.

وقالت اللجنة العليا للإغاثة (حكومية)، في بيان، إن الجماعة منعت برنامج الأغذية العالمي من توزيع مساعدات في مناطق بمحافظة ريمة (شمال)؛ ما أدى إلى تلف 14.8 طن من القمح، بحسب الوكالة اليمنية الرسمية للأنباء (سبأ).

وأضافت أن عناصر من الجماعة اقتحمت أحد المستودعات التابعة لبرنامج الأغذية في ريمة، وأحرقت ثمانية أطنان من القمح.

ودعت اللجنة كلًا من وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارك لوكوك، ومنسقة الشؤون الإنسانية في اليمن، ليزا غراندي، إلى التدخل العاجل والتحقيق في تلك الحوادث ورفع تقارير عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي.

وشددت على ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي مواقف حازمة تحد من الانتهاكات الجسمية، التي تمارسها جماعة الحوثي بحق العملية الإغاثية.

ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من الحوثيين، الذين يسيطرون على محافظات، بينها ريمة والعاصمة صنعاء منذ عام 2014.

ويشهد اليمن، للعام الخامس على التوالي، حربًا بين القوات الموالية للحكومة والمسلحين الحوثيين.

وتبذل الأمم المتحدة جهودًا متعثرة للتوصل إلى حل سياسي ينهي الحرب، التي جعلت معظم سكان اليمن بحاجة إلى مساعدات إنسانية.

ويزيد من تعقيدات ذلك النزاع أن له امتدادات إقليمية، فمنذ مارس/ آذار 2015، ينفذ تحالف عربي، تقوده الجارة السعودية، عمليات عسكرية في اليمن، دعمًا للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران.