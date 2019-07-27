ليبيا – طالب القيادي العسكري بمدينة مصراتة وأحد أفراد عملية “بركان الغضب” التابعة للوفاق محمد أبوبكر فنّص أفراد القوات المسلحة بعدم الانصياع لأوامر القائد العام المشير حفتر والعودة من حيث أتوا حتى لا يقعوا أسرى بيد قواتهم حسب تعبيره .

فنّص إتهم في تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين القوات المسلحة بأنها تنتهج أسلوب الكذب ، مدعياً أن المشير حفتر لم يتحرك نحو طرابلس حباً لها أو حماية لسكانها إنما تحرك حباً وطمعاً في السلطة والكرسي.

وتابع :”أما فيما يتعلق بميليشياته فلم تتقدم شبراً وهي تتكبد الخسائر المتلاحقة في حين تمكنا نحن قوات بركان الغضب من الوصول إلى غريان وافتكاكها منه والسيطرة على غرفة عملياته فيها ومن جانبنا فإننا نعد لهم مفاجآت كبيرة جداً لم ولن يتوقعوها لأن خليفة حفتر وميليشياته فتحوا على أنفسهم بابا من جهنم ومن هنا أنصح من يقاتلون إلى جانب خليفة حفتر بعدم الانصياع لأوامره والعودة من حيث أتوا حتى لا يقعوا أسرى بيد قوات بركان الغضب”.

وأضاف :”لم يعُد حفتر يملك إلا الضربات الجوية ونحن الآن أصبحنا نملك مثلما يملكه مما جمعه هو خلال سنوات وكلف ليبيا المليارات والآن نحن قادرون على الوصول إلى قواته أينما كانت بل الوصول إليه في عقر داره”، على حد تعبيره.

فنّص أعتبر أن مسلحي الوفاق يقاتلون على حق من أجل قضية، قائلاً:” وهنا لا بد أن أشير إلى أننا في الرابع من أبريل لبّينا النداء وأعلنا النفير وتحركنا للعاصمة طرابلس دفاعاً عن مدنية الدولة من مشروع عسكري استبدادي يمثل ثورة مضادة ترجع الذل والمهانة لليبيي فلو كان خليفة حفتر حريصاً على استقرار ليبيا لبقي في بنغازي وتقدم للانتخابات ولليبيين فيما بعد الحق في انتخابه أو انتخاب من يرونه أصلح لهم”.