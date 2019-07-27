واشنطن – أعلنت وزارة التجارة الأمريكية، امس تباطؤ نمو اقتصاد الولايات المتحدة إلى 2.1 بالمئة في الربع الثاني من 2019، مدفوعا بتوابع الرسوم الجمركية التي تم فرضها على نحو متبادل مع بعض الدول وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

وحقق الاقتصاد الأمريكي معدل نمو 3.1 بالمئة في الربع الأول من 2019.

ويمثل معدل النمو المتحقق في الربع الثاني، وفق القراءة الأولية، أضعف زيادة منذ الربع الأول من 2017 عندما تولى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصبه.

وأعرب صناع السياسة النقدية في مجلس الاحتياطي الاتحادي (الفيدرالي الأمريكي) مرارا عن قلقهم بشأن تباطؤ محتمل.

ومن المتوقع أن يوافقوا على خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع السياسة النقدية الأسبوع المقبل.

وفي 19 يونيو/حزيران الماضي، أبقى الفيدرالي الأمريكي على سياسته النقدية دون تغيير، للمرة الرابعة خلال 2019، محافظا على أسعار الفائدة ضمن نطاق 2.25 ـ 2.50 بالمائة.

ودأب الرئيس دونالد ترامب، مؤخرا، على توجيه انتقادات إلى “الفيدرالي”، على خلفية رفع أسعار الفائدة على الأموال الاتحادية 4 مرات خلال 2018، مقابل 3 مرات في 2017.

ومؤخرا، خفض صندوق النقد الدولي، توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2019 بـ0.1 بالمئة إلى 3.2 بالمئة مقارنة مع توقعات أبريل/نيسان الماضي.

كما خفض توقعات نمو الاقتصاد العالمي في 2020، بنسبة 0.1 بالمئة كذلك، إلى 3.5 بالمئة.

الأناضول