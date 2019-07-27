واشنطن – أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، ناقشا “تهديد إيران المستمر لحركة الملاحة التجارية” في مضيق هرمز.

وقال البيت الأبيض اليوم السبت في بيان: “ناقش الطرفان عددا من القضايا، بما في ذلك الرد على التهديد المستمر الذي تشكله إيران على النقل التجاري في مضيق هرمز​​​.”

وكان متحدث باسم رئاسة الوزراء في بريطانيا ذكر في بيان أمس الجمعة أن رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون بحث هاتفيا مع ترامب التوتر الأخير حول إيران وحاجة البلدين للعمل معا في هذه القضية.

يذكر أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أعلن في وقت سابق أن واشنطن عرضت على دول أوروبية وآسيوية الانضمام إلى تحالف لـ”حماية المياه الاستراتيجية في مضيق هرمز وباب المندب”.

وتصاعدت مؤخرا التوترات في الخليج، لا سيما بين إيران والولايات المتحدة، بعدما اتهمت واشنطن طهران بالمسؤولية عن هجوم استهدف ست ناقلات نفط في مايو، ويونيو، وهو ما تنفيه طهران.

المصدر: سبوتنيك