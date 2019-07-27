موسكو – تظاهر 3500 شخص وسط موسكو محتجين على طريقة إجراء الانتخابات المحلية، وأفاد المكتب الصحفي لوزارة الداخلية في موسكو باحتجاز نحو 300 مشارك في التظاهرة غير المرخصة، اليوم السبت.

وقال ممثل للشرطة: “احتجز في تظاهرة غير مرخصة 295 شخصا بتهمة انتهاك النظام الاجتماعي”، مشيرا إلى أن معظم المحتجزين ليسوا من سكان المدينة.

وحذرت سلطات موسكو سابقا المشاركين في هذه التظاهرة من أن انتهاك القانون أمر غير مقبول، مطالبة باستخراج تصريح قبل القيام بها. وقال عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، إن المعلومات المتوفرة لدى قوات الأمن تدل على التحضيرات لاستفزازات جدية تمثل خطرا على أمن وحياة الناس.

من جهتها، طمأنت دائرة الداخلية في موسكو سكان المدينة بأنه سيم اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لضمان أمن كافة المواطنين خلال هذه المدة.

وتجري النيابة العامة لموسكو تحقيقا إداريا بحق 15 مرشحا غير مسجل لانتخابات برلمان المدينة، يعتبر أنهم قاموا بتنظيم تظاهرات غير مرخصة، في 14 يوليو الجاري واليوم السبت.

المصدر: تاس