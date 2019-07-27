وتحت عنوان “تنبيه مهم بخصوص عيد الأضحى”، قالت الصفحة الرسمية للدار، مساء الجمعة، إنها لم تعلن موعد المناسبة الإسلامية.

وأوضح بيان دار الإفتاء: “انتشر خلال الأيام القليلة الفائتة على صفحات فيسبوك، أن دار الإفتاء المصرية أعلنت موعد عيد الأضحى لهذا العام، وننوه أن هذا الأمر غير صحيح تماما، ولم نعلن شيئا”.

وأضاف: “استطلاع الهلال يكون يوم 29 من كل شهر هجري”، علما أن البيان نشر يوم 23 من ذي القعدة، لعام 1440 هجرية.

وكانت مراكز أبحاث فلكية في مصر رجحت في وقت سابق، أن يكون الأحد 11 أغسطس أول أيام عيد الأضحى.