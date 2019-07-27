تونس – شيعت تونس اليوم السبت جثمان رئيسها الراحل، الباجي قايد السبسي، إلى مثواه الأخير بمشاركة عدد من قادة الدول.

وحددت رئاسة الجمهورية موعد انطلاق الموكب قرابة الحادية عشرة صباحا بالتوقيت المحلي، بمشاركة الرؤساء الفرنسي إيمانويل ماكرون والفلسطيني محمود عباس والجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

كما من المقرر أن يشارك أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وشقيقه خليفة بن حمد آل ثاني وخالد بن خليفة آل ثاني رئيس الديوان الأميري.

ويمثل تركيا في المراسم فؤاد أقطاي، نائب الرئيس رجب طيب أردوغان. ومن المقرر أيضا أن يشارك رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج، ومن موريتانيا الشيخ محمد الشيخ سيديا الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية.

أما مصر فستكون ممثلة في اللواء محمد عرفان مساعد الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما يمثل الإمارات الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة.

ومن السعودية يحضر الأمير خالد الفيصل مستشار العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز والأمير منصور بن متعب بن عبد العزيز آل سعود وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء ومستشار العاهل السعودي، والأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود وزير الدولة لشؤون الطاقة، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي.

وعن الأردن يشارك في المراسم موسى المعايطة وزير التنمية السياسية والبرلمانية، ومن سلطنة عمان يحضر شهاب بن طارق آل سعيد ابن عم السلطان قابوس، وأمين عام وزير الخارجية بدر بن حمود البوسعيدي، ووزير الزراعة والثروة السّمكية حمد بن سعيد العوفي.

ومن إيران يحضر رضا دهقاني مساعد وزير الشؤون الخارجية، ومن سويسرا نائب رئيس المجلس الفيدرالي ورئيسة الوزراء الفيدرالية للبيئة والنقل والطاقة والاتصال سيمونيتا سوماروغا.

كما يحضر من كندا ستيفان ديون وزير الخارجية، ومن الولايات المتحدة نائب رئيس القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم) جايمس سي فيشيري، ومن بريطانيا يحضر كاتب الدولة المكلف بشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أندرو موريسون.

كما يمثل دول اليابان وكوريا الجنوبية وجيبوتي سفرائها في تونس، فيما يشارك غسان سلامة المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا في مراسم التأبين ممثلا عن الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة.

وينطلق موكب الجنازة من قصر قرطاج في اتجاه مقبرة الجلاز، على بُعد نحو 25 كيلومترا، حيث يوارى الثرى إلى جانب أفراد من عائلته.

وتوفي الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي عن سن ناهز 93 عاما إثر تعرضه لوعكة صحية نقل على إثرها إلى المستشفى العسكري في العاصمة.

المصدر: وكالات