السعودية – أكد إمام وخطيب المسجد الحرام، عبد الرحمن السديس، على ضرورة الحفاظ على قدسية الحرمين الشريفين، والابتعاد عن الشعارات والملاسنات السياسية في أثناء تأدية فريضة الحج.

وقال السديس إن “قضية قدسية الحرمين الشريفين، وأمن الحرم والحجيج من الثوابت التي لا تقبل المساومات، ولا تخضع للمزايدات، فلا مجال فيها للشعارات السياسية أو الدعوات العنصرية والطائفية والمذهبية، أو التحزبات، والجدالات والمهاترات، أو السجالات والملاسنات، بل هي فريضة شرعية، ورحلة إيمانية”.

وأضاف السديس: “ينبغي للحاج مراعاة تحقيق الإخلاص لله، والتجرد من الرياء والسمعة، والاستعداد للمناسك بالعلم النافع، والتفقه في أحكامها، وسؤال أهل العلم عما يشكل”.

وتابع بالقول: “يا حجاج البيت الحرام كونوا عونا لإخوانكم من رجال الأمن الذين يحفظون الأمن والنظام ويوجهون الحشود لمنع التزاحم والتدافع، وتعاونوا مع القائمين على خدمتكم من الجهات الإشرافية على الحرمين الشريفين، فإنهم يعملون بدأب واجتهاد … ويبذلون الغالي من أجل سلامتكم”.

المصدر: عكاظ