ليبيا – بعد تأكيد القوات المسلحة بسط سيطرتها على معسكر النقلية بطريق المطار صباح اليوم السبت أكد لواء الصمود بقيادة المطلوب محلياً ودولياً صلاح بادي سيطرة القوات المسلحة على الموقع واصفاً ما حدث بـ”الاختراق”.

لواء الصمود أوضح بحسب مكتبه الاعلامي بأن من وصفهم بـ”العدو” (القوات المسلحة الليبية) حققت إختراق نسبي في منطقتي الاحياء البرية ومعسكر النقلية ، مبيناً بأنه يعمل على معالجة ما وصفه بـ”الاختراق”.

واختتم اللواء الذي يقاتل في صفوف حكومة الوفاق بيانه بالتأكيد على أن قواتهم تستعد لإستعادة ما فقدته من مواقع حسب قولهم.

يشار إلى أن القوات المسلحة قد أعلنت صباح اليوم السبت عن سيطرتها على مواقع جديدة في طريق المطار ومنطقة الاصفاح ، ونشرت صوراً للمواقع التي تقدمت لها القوات.

ويأتي هذا التقدم جنوب طرابلس بعد إستهداف السلاح الجوي فجر اليوم السبت الكلية الجوية مصراتة بـ7 غارات عنيفة وموقع آخر لمسلحي الوفاق غرب مدينة سرت.