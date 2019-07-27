اليابان – تغلب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي على مضيفه “يوكوهاما إف مارينوس” الياباني (3-1)، في المباراة الودية بكرة القدم، التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن استعدادات السيتي للموسم الجديد.

وأحرز ثلاثية الفريق الإنجليزي كل من، البلجيكي كيفين دي بروين، ورحيم سترلينغ، ولوكاس نميشا، في الدقائق (18، 40، 90) على الترتيب.

بينما سجل كايتا إيندو هدف الفريق الياباني، في الدقيقة 23 من زمن الشوط الأول للقاء الذي أقيم على استاد “نيسان” في مدينة يوكوهاما اليابانية.

وحقق مانشستر سيتي انتصاره الثاني على التوالي في جولته الآسيوية، بعد تغلبه على فريق كيتشي من هونج كونغ بستة أهداف مقابل هدف واحد.

المصدر: وكالات