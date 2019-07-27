وفد من “العسكري الانتقالي” “وقوى التغيير” في جوبا (صور)

وفد من “العسكري الانتقالي” “وقوى التغيير” في جوبا (صور)

السودان – توجه صباح اليوم نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول محمد حمدان دقلو، إلى جوبا في زيارة رسمية لدولة جنوب السودان تستغرق يوما واحدا.

ورافق دقلو رئيس اللجنة السياسية الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري، الفريق الركن شمس الدين الكباشي، ونائب رئيس اللجنة السياسية، الفريق ياسر العطا، إضافة إلى ممثلين اثنين عن “قوى إعلان الحرية والتغيير” هما إبراهيم الأمين و أحمد ربيع.

ويلتقي نائب رئيس المجلس العسكري خلال الزيارة رئيس دولة جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، كما يلتقي مع “رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان”، عبد العزيز الحلو، لبحث ترتيبات المرحلة الانتقالية.

وكان في وداع دقلو بمطار الخرطوم الدولي رئيس لجنة الأمن والدفاع بالمجلس العسكري، الفريق أول جمال عمر، والأمين العام لرئاسة الجمهورية، الفريق الركن محمد علي ابراهيم، ورئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس اللواء ابراهيم جابر.

المصدر: إعلام المجلس العسكري الانتقالي