انجلترا – الكالسيوم هو العنصر الرئيسي الذي تتشكل منه العظام والأسنان، وهو أيضاً عنصر حيوي للأوعية الدموية، ولانقباض العضلات، وقوة الأظافر.

كما يؤدي نقصه إلى إحساس دائم بالتعب، والتهابات البشرة.

وتعتبر منتجات الألبان المصدر الرئيسي للكالسيوم، ويحتاج الإنسان بين كوبين إلى 3 أكواب من الحليب يومياً حسب عُمره ليحصل على الكالسيوم المطلوب.

ويمكنك زيادة مدخلات جسمك من الكالسيوم عن طريق الأطعمة النباتية التالية:

* البروكلي.

* السبانخ.

* الملفوف (الكرنب).

* البامية.

* اللوز.

* البذور (اللّب).

وتدخل معظم هذه المصادر ضمن مكونات السلطة، لذلك احرص على إعداد سلطة تحتوي على عدة عناصر من الأطعمة السابقة، مثل الملفوف والبذور والسبانخ واللوز والبروكلي.

وكالات