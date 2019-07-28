الولايات المتحدة – علق زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، على خسارة فريقه العريضة أمام جاره أتلتيكو مدريد (3-7) في مباراة جمعتهما، امس السبت، في الولايات المتحدة ضمن الكأس الدولية للأبطال.

وقال المدرب الفرنسي عقب اللقاء: “ما حدث هو أننا دخلنا المباراة بشكل سيئ للغاية، بعد 8 دقائق أصبحت النتيجة 0-2”.

وتابع زيدان قائلا: “كان الشوط الأول صعبا بالنسبة لنا، كل شيء مفقود، استقبلنا 7 أهداف وهذا لا يمكن أن يحدث، يشعر اللاعبون بخيبة أمل كبيرة”.

وواصل “زيزو”، الذي يقود الريال في ولايته الثانية: “الشوط الأول كان صعبا، وافتقرنا إلى كل شيء، وخاصة الروح القتالية، وهي ضرورية في هذا المستوى”.

وبسؤاله عن وجود خلل في الفريق، أجاب: “لا، نحن نستعد للموسم بهدوء، ويجب أن نكون جاهزين لأول مباراة في الموسم (يوم 17 أغسطس أمام سيلتا فيغو)، وحتى الآن افتقرنا للكثير من الأشياء بالتأكيد”.

واختتم زيدان تصريحاته بالإشارة إلى أن أتلتيكو خاض المباراة على محمل الجد وكأنها رسمية، وتابع: “لقد كانت مباراة ودية، ولم يكن الأمر كذلك بالنسبة لأتلتيكو مدريد”.

المصدر: وكالات