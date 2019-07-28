هولندا – توج فريق أياكس أمستردام بلقب بطل كأس السوبر الهولندية لكرة القدم، على حساب أيندهوفن، إثر فوزه عليه بهدفين من دون رد، في المباراة التي جرت بينهما، اليوم امس .

وأحرز هدفي أياكس كل من، كاسبر دولبيرغ، ودالي بليند، في الدقيقتين (1، و53) على الترتيب، على ملعب “يوهان كرويف أرينا”، في العاصمة أمستردام .

ورفع أياكس أمستردام، بطل الثنائية المحلية، كأس السوبر الهولندية للمرة الأولى منذ العام 2013، والتاسعة في تاريخه، مقلصا الفارق إلى لقبين فقط بينه وبين آيندهوفن، صاحب الرقم القياسي بعدد مرات الفوز بهذا اللقب .

المصدر: وكالات