فيينا – تشهد العاصمة النمساوية فيينا، الاحد، اجتماعاً جديداً للدول الموقعة على الاتفاق النووي الايراني عام 2015، في مسعى جديد لإنقاذ الاتفاق الذي تلقى ضربة قوية بسبب الازمة الاميركية الايرانية.

ويأتي هذا الاجتماع بعد شهر من اجتماع سابق غير مثمر في العاصمة النمساوية التي شهدت قبل 4 سنوات التوقيع على الاتفاق النووي بين طهران والقوى العظمى، ولايتوقع أن يتحقق اي تقدم في هذا الاجتماع.

وتصر إيران على الدول الأوروبية، خاصة تلك المشاركة في التوقيع على الاتفاق النووي (بريطانيا وألمانيا وفرنسا)، لاتخاذ إجراءات تتيح لها الالتفاف على العقوبات الأميركية.

وكوسيلة ضغط استخدمتها ايران، قامت بالتنصل من بعض التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي والذي أثار اعتراضات أوروبية، حيث لم تعد إيران تتقيد بكمية اليورانيوم المخصب التي يحق لها امتلاكها وهي 300 كلغ، كما زادت من تخصيب اليورانيوم في منشآتها لتتجاوز نسبة 3،67% الواردة في الاتفاق.

وهددت طهران بخطوات إضافية في هذا الإطار مطلع سبتمبر المقبل ما لم يتم التجاوب مع مطالبها، لكن الشركاء الأوروبيين يواصلون حث إيران على الاستمرار بالالتزام بالاتفاق.

وتصاعدت حدة التوتر بين طهران وواشنطن نتيجة الانسحاب الأميركي في مايو 2018 من الاتفاق. واتبعت واشنطن هذه الخطوة بإعادة فرض عقوبات على إيران انهكت اقتصادها.

وكالات