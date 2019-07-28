أبوظبي – خيم اللون الأحمر على أداء 5 بورصات عربية في نهاية تداولات الأحد، مع تعرضها لعمليات جني أرباح، فيما يترقب المستثمرون إعلان باقي الشركات المدرجة عن نتائجها النصفية.

وهبطت بورصة العاصمة أبوظبي مع انخفاض مؤشرها الرئيس بنسبة 0.73 بالمئة إلى 5348 نقطة، بعد 8 ارتفاعات متتالية.

فيما نزلت بورصة دبي المجاورة بوتيرة أقل بلغت نسبتها 0.16 بالمئة إلى 2846 نقطة، مع هبوط أسهم العقار يتصدرها “إعمار مولز” بنسبة 1.91 بالمئة و”إعمار العقارية” بنسبة 1.34 بالمئة و”إعمار للتطوير” بنسبة 1.07 بالمئة.

وانخفضت بورصة مصر مع تراجع مؤشرها الرئيس “إيجي أكس 30″، الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة، بنسبة 0.37 بالمئة إلى 13460 نقطة، بفعل عمليات بيعية للمصريين أفراد ومؤسسات.

وهبطت بورصة مسقط بنسبة 0.24 بالمئة إلى 3745 نقطة، وسط هبوط شبه جماعي للأسهم يتصدرها “العمانية للتمويل” بنسبة 8 بالمئة و”عمان والإمارات” بنسبة 5.2 بالمئة و”الأنوار القابضة” بنسبة 2.2 بالمئة.

وتراجعت بورصة الأردن بنسبة 0.15 بالمئة إلى 1877 نقطة، مع نزول أسهم “البطاقات العالمية” بنسبة 6.25 بالمئة و”المتحدة للاستثمارات” بنسبة 3.8 بالمئة و”بنك الأردن” بنسبة 0.93 بالمئة.

وفي الكويت، ارتفع المؤشر الأول بنسبة 0.72 بالمئة إلى 6124 نقطة، فيما زاد المؤشر الرئيس بنحو 1.11 بالمئة إلى 4900 نقطة، وارتفع المؤشر العام بنسبة 0.72 بالمئة إلى 6124 نقطة.

وصعدت بورصة السعودية مع ارتفاع مؤشرها الرئيس “تأسي” بنسبة 0.46 بالمئة إلى 8859 نقطة، مدعوما بمكاسب الأسهم الكبرى في قطاعات المصارف والبتروكيماويات والموارد الأساسية.

وزادت بورصة البحرين بنسبة 0.33 بالمئة إلى 1527 نقطة، بدعم مكاسب أسهم “الإثمار القابضة” بنسبة 9.23 بالمئة و”البحرين الإسلامي” بنسبة 1.67 بالمئة و”زين” بنسبة 1.05 بالمئة.

فيما يلي أداء البورصات العربية، بارتفاع أسواق:

الكويت: بنسبة 0.72 بالمئة إلى 6124 نقطة.

السعودية: بنسبة 0.46 بالمئة إلى 8859 نقطة.

البحرين: بنسبة 0.33 بالمئة إلى 1527 نقطة.

فيما انخفضت أسواق:

أبوظبي: بنسبة 0.73 بالمئة إلى 5348 نقطة.

مصر: بنسبة 0.37 بالمئة إلى 13460 نقطة.

مسقط: بنسبة 0.24 بالمئة إلى 3745 نقطة.

دبي: بنسبة 0.16 بالمئة إلى 2846 نقطة.

الأردن: بنسبة 0.15 بالمئة إلى 1877 نقطة.

الأناضول